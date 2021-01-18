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Володин призвал не допустить иностранного вмешательства в сентябрьские выборы в РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время сентябрьских выборов. Об этом он заявил по время пленарного заседания Думы 19 января, пишут «Известия».

«В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», - сказал он. По его словам, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут» и во главе этих процессов окажутся США и их союзники по НАТО.

Ранее, в декабре, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы. По его словам, «конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают».

Однако страна сможет этому противостоять эффективно только в том случае, если граждане будут понимать, что вмешательство в дела страны недопустимо, что россияне должны сами определять свою судьбу, подчеркнул президент.

В сентябре 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Также состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.