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Лидер КПРФ увидел у Навального лишь попытки организации «майдана» в России

За оппозиционером Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации «российского майдана». Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

«Я давно ожидал такого выступления от одного из руководителей, - отметил он. - Сегодня Володин (председатель Госдумы Вячеслав Володин – ред.) прямо сказал, чем пахнет от американской демократии, что приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной Гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля, по сути, надувают уже много лет, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского майдана, но для нас он может быть весьма неприятным».

18 января судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток после его прибытия из Берлина.