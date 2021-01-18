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Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, которым предлагается дать право на «применение технологий суррогатного материнства» только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке мужчине и женщине не старше 55 лет.

Законопроект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства, пишет РИА Новости. Документ планируют обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

В пояснительной записке к документу отмечается, что для предотвращения «торговли детьми» из РФ предлагается определить, что «право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство Российской Федерации или вид на жительство Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина (самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей) в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, не ранее, чем через год после регистрации брака».

Законопроект также вводит норму, направленную на запрет рекламы услуг в сфере суррогатного материнства. «Повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности», - говорится в пояснительной записке к документу.