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Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой

Подавляющее большинство россиян (83%) недовольны своей нынешней зарплатой. Об это говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, 17% отметили, что довольны своей заработной платой в настоящий момент. Среди недовольных своей зарплатой 15% респондентов указали на то, что хотели бы получить прибавку до 10 тысяч рублей ежемесячно, 27% опрошенных желают получать до 20 тысяч рублей больше, пишет ТАСС.

«Каждый пятый житель России мечтает о прибавке до 30 тысяч рублей, 9% - до 40 тысяч рублей, а 11% - до 50 тысяч рублей. Еще 18% опрошенных отметили, что хотели бы иметь зарплату, которая превысит текущую более чем на 50 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Исследование сервиса «Работа.ру», который входит в экосистему «Сбера», проводилось в январе текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тысячи человек старше 18 лет.