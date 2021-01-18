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Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах

Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном отчете.

«С момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 странах/территориях/областях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества», - сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

Другая мутация коронавируса - штамм 501.V2, который впервые был выявлен в ЮАР, обнаружен «еще в трех странах», пишет РИА Новости.

Теперь число стран, где был обнаружен данный вариант COVID-19, «достигло 23 в четырех из шести регионах ВОЗ».