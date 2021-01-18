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В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук направил в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавирусной инфекции», - приводит его слова ТАСС.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 19 января Центр имени М. П. Чумакова планирует представить в министерство здравоохранения РФ документы для начала процесса регистрации вакцины.

Регистрация ожидается 16 февраля. Вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная указанным центром, может храниться при температуре от +2 до +8 градусов.