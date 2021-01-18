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В России и мире

Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома

21.01.2021 07:33|ПсковКомментариев: 0

Российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

«Имеем в виду наладить регулярный диалог с американскими коллегами в аппарате Белого дома», - сказал Антонов.

Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» и обвинения в «сговоре Дональда Трампа с Россией». Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Теги: #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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