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Число торгов по арестованному имуществу в России выросло в 14 раз в 2020 году

В 14 раз увеличилось количество процедур по реализации арестованного имущества в РФ на электронной торговой площадке РТС-тендер в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил руководитель управления развития отраслевых проектов РТС-тендер Виктор Баранов.

«По сравнению с 2019 годом в прошлом году в 14 раз увеличилось количество и в семь раз - сумма процедур по арестованному имуществу. Всего по реализации арестованного имущества совершено 24 тыс. процедур на сумму 58 млрд рублей», - приводит его слова ТАСС.

Торги приватизированным имуществом находятся на втором месте по популярности, в этой части совершили 13 тысяч процедур на сумму 39,5 млрд рублей. На третьем месте - реализация профильных и непрофильных активов с показателем 3,2 тысячи процедур на сумму 23,6 млрд рублей.

В 2020 году на площадке РТС-тендер удвоилось количество процедур имущественных торгов по сравнению с 2019 годом, составив 48 тысяч, а сумма таких торгов выросла на 62% к показателю 2019 года - до 128 млрд рублей.