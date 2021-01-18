В России и мире

Всего 5,2 млн иностранцев прибыли в Россию в 2020 году

Всего 5,2 млн иностранцев прибыли в Россию за январь-ноябрь 2020 года – это на 70,2% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в МВД.

Чаще всего в Россию приезжали граждане из стран СНГ, на долю европейцев пришлось 7,3%, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. На граждан других стран приходится 12,4% от миграционного потока.

Почти половина (44%) иностранцев прибыли в Россию с частными целями, по работе Россию посетили 24% приезжих.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться.