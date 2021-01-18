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Вступительные испытания в вузы в 2021 году проведут в форме ЕГЭ

Испытания для поступления в вузы в 2021 году намерены провести в форме ЕГЭ. На федеральном проекте нормативных правовых актов появился проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минпросвещения РФ, пишет «МК».



Фото: mvestnik.ru

В документе уточняется, что выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, разрешат в этом году не сдавать ЕГЭ. Впрочем, для получения аттестата все равно придется сдать выпускные госэкзамены по математике и русскому языку.

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Напомним, основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, а дополнительный - с 12 по 17 июля.