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Китайские врачи сообщили о случаях заражения COVID-19 людей с антителами

Человек может заразиться коронавирусом повторно, несмотря на наличие антител к инфекции. Об этом сообщили врачи из больницы Пекина, передает riafan.ru.

Эксперты считают, что у заболевших «просел» Т-клеточный иммунитет. С начала пандемии коронавирус перенесло огромное количество людей, однако ученым до сих пор неизвестна продолжительность иммунологической памяти об инфекции. Часть исследователей предполагает, что концентрация антител к COVID-19 в организме снижается очень быстро, другие думают иначе.

Именно от силы защитных свойств организма зависит риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. Однако ученым придется выяснять, что вирус проник в организм заново, а не скрывался в клетках. Повторное заражение также можно объяснить тем, что иммунитет не отреагировал на COVID-19 с нужной силой.

Работники Всемирной организации здравоохранения подтвердили вероятность превращения коронавируса в сезонную инфекцию. Стопроцентной гарантии полного искоренения COVID-19 не дает даже наличие эффективной вакцины, рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.