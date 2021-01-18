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В России и мире

Путин внес законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих

22.01.2021 14:19|ПсковКомментариев: 2

Законопроект, снимающий возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих, поступил в Госдуму. С такой инициативой вышел глава государства Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

«В целях сохранения на гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава законопроектом предусматривается, что федеральному государственному гражданскому служащему, замещающему должность категории «руководители», относящуюся к высшей группе должностей, срок гражданской службы может быть продлен по решению президента Российской Федерации до достижения возраста 70 лет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теги: #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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