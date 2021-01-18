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Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за привлечение на незаконные акции

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы выйти на незаконные акции. Ведомство выявило такую информацию в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, сообщают РИА Новости.

«На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube», - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.

Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей.

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В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до десяти процентов годовой выручки.

Добавим, что, по данным Роскомнадзора, социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

Так, социальная сеть TikTok удалила 38% такого контента, ВКонтакте и YouTube - 50%, Instagram - 17%.