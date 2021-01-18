Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё В России и мире 18.01.2021 12:584 Лавров объяснил реакцию Запада на возвращение Навального в Россию 22.01.2021 21:251 Пентагон впервые возглавил афроамериканец 22.01.2021 15:520 Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за привлечение на незаконные акции 22.01.2021 14:193 Путин внес законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих 22.01.2021 11:384 Китайские врачи сообщили о случаях заражения COVID-19 людей с антителами 22.01.2021 08:170 Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал освободить Алексея Навального
 
 
 
Самое популярное 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 20.01.2021 17:368 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 16.01.2021 16:529 Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Пентагон впервые возглавил афроамериканец

22.01.2021 21:25|ПсковКомментариев: 1

Сенат США утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Он стал первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон, сообщает CNN.

За Остина, имеющего ранг четырехзвездного генерала, проголосовали 93 сенатора, против — двое. Он три года, с 2013 по 2016-й, возглавлял Центральное командование войск США. Отмечается, что во время президентского срока Барака Обамы он и Байден много работали вместе.

Ранее Остин занимал пост заместителя начальника штаба сухопутных войск США, а также стал последним главой группировки войск Соединенных Штатов в Ираке.

Как отмечает CNN, администрация Байдена — самая этнически разнообразная за всю историю американского государства: каждый второй назначенный им управленец относится к представителям цветного населения. Пост вице-президента впервые заняла небелая женщина — Камала Харрис имеет индийское и негритянское происхождение, передает «Лента.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 1001 человек
22.01.2021, 22:370 Об истории возвращения на Родину икон, похищенных фашистами из Печор, рассказали на Первом канале 22.01.2021, 22:103 Михаил Ведерников предостерег псковичей от участия в незаконных митингах 23 января 22.01.2021, 21:390 Руководство облсовпрофа провело рабочие встречи с коллективами в Гдове 22.01.2021, 21:251 Пентагон впервые возглавил афроамериканец
22.01.2021, 21:050 Камерные мероприятия и большие концерты: что ждет псковичей на фестивале «Музыка на воде» 22.01.2021, 20:540 Россияне в конце 2020 года купили валюту почти на $5 млрд 22.01.2021, 20:270 Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса 22.01.2021, 20:110 Летом в Пскове пройдет фестиваль народной музыки «Покровская башня»
22.01.2021, 19:540 Следственный комитет России наградил псковского историка 22.01.2021, 19:420 Сын Виктора Цоя подал новый иск против создателей фильма, снимавшегося под Псковом 22.01.2021, 19:150 Псковская область прозвучала на заседании у главы СКР 22.01.2021, 19:122 На горе Соколихе в июне может состояться масштабный фестиваль
22.01.2021, 19:080 ГИБДД предупредила псковичей о неблагоприятных условиях для движения транспорта 22.01.2021, 18:474 СКР возбудил уголовное дело из-за призывов к участию в акции 23 января 22.01.2021, 18:300 «Акценты» Донецкого: Арест Навального, крепость в Выбутах и «перезагрузка» Пушкина 22.01.2021, 18:171 Как укрепить почву на склонах и откосах с помощью объемной георешетки
22.01.2021, 18:080 Впервые в Пскове будет создана своя оперная постановка 22.01.2021, 17:593 Пузырь доступного жилья 22.01.2021, 17:500 Автомобилистам объяснили, когда можно не платить штраф за нарушение ПДД 22.01.2021, 17:380 «Ковидные» надбавки одним врачам нельзя выплачивать за счет других — Сергей Миронов
22.01.2021, 17:264 В Пскове обжалуют приговор бывшему преподавателю ФСИН за убийство знакомой 22.01.2021, 17:252 В Пскове на двух улицах демонтируют пешеходное ограждение 22.01.2021, 17:160 50 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Невельском районе 22.01.2021, 17:050 Две стороны одной медали
22.01.2021, 17:021 Стала известна дата проведения Дней Пушкинской поэзии в 2021 году 22.01.2021, 16:537 Псковских коммунистов хотят привлечь к ответственности за массовое мероприятие 21 января 22.01.2021, 16:510 Попытка обокрасть магазин обернулась для жителя Дедовичей тюрьмой 22.01.2021, 16:409 Госдума оперативно рассмотрит поправки Путина о возрастных ограничениях на госслужбе
22.01.2021, 16:270 23 жителя Псковской области погибли на производстве в 2020 году 22.01.2021, 16:200 В Пушкиногорском районе администрацию обязали предоставить жилье сироте 22.01.2021, 16:150 Псковские библиотекари представили белорусам свои инновации 22.01.2021, 16:092 По всей форме
22.01.2021, 16:051 Бежаницкий суд признал законным отказ в продаже бензина людям без маски 22.01.2021, 16:010 Цены на билеты в псковскую филармонию повышать не будут 22.01.2021, 15:520 Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за привлечение на незаконные акции 22.01.2021, 15:490 В спецприемнике оказался житель Усвят за уклонение от обязательных работ
22.01.2021, 15:450 Волонтеры благоустроили территорию у великолукского Дома ветеранов 22.01.2021, 15:390 Псковичей научат психологической устойчивости 30 января 22.01.2021, 15:320 Водитель ВАЗа сбил женщину на Крестовском шоссе 22.01.2021, 15:260 Двум интернатам Псковской области помогли австрийские благотворители
22.01.2021, 15:220 Кражу со взломом раскрыли в Псковском районе 22.01.2021, 15:150 Премию «Золотые паруса» получили школьники Великих Лук 22.01.2021, 15:091 В Псковской области ликвидируют последствия непогоды 22.01.2021, 15:040 Елизавета Барышникова: Псковская филармония должна стать самостоятельной организацией
22.01.2021, 15:004 Фотофакт: Дорога новая, проблемы старые 22.01.2021, 14:570 Кража виски привела псковича на скамью подсудимых 22.01.2021, 14:521 10 вероятных памятников истории выявили в Псковской области 22.01.2021, 14:501 Патрушев передал митрополиту Тихону похищенные в годы войны иконы
22.01.2021, 14:400 «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 22.01.2021, 14:360 Сергей Гаврилов оценил качество реализации дорожного нацпроекта в Пскове 22.01.2021, 14:300 Производство яиц сократилось в Псковской области 22.01.2021, 14:240 Пскович предстанет перед судом за кражу денег у соседа
22.01.2021, 14:193 Путин внес законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих 22.01.2021, 14:120 В Пскове снова действуют программы господдержки на покупку автомобилей LADA 22.01.2021, 14:057 10 памятников археологии разрушили в Псковской области за год 22.01.2021, 13:451 Это лучше, чем ничего: Елизавета Барышникова о разрешении работы при наполняемости зала в 25%
22.01.2021, 13:350 Гололедица и тепло ожидаются в Псковской области 23 января 22.01.2021, 13:350 Рейд по выявлению неблагополучных семей прошел в Пскове 22.01.2021, 13:2322 Ситуация вокруг Навального: мнения псковских политиков и бизнесменов 22.01.2021, 13:190 Сергей Гаврилов: Насколько активен депутат, настолько активно решаются проблемы его округа
22.01.2021, 13:110 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 22.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 22.01.2021, 12:480 Две утечки устранили специалисты теплосетей в Пскове 22.01.2021, 12:420 Псковская стоматологическая поликлиника допустила нарушения при закупке перчаток
22.01.2021, 12:320 Псковские студенты смогут выгодно посетить аквапарк 22.01.2021, 12:240 Изготовленные в колониях скворечники и кормушки украсили Псков 22.01.2021, 12:120 В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества 22.01.2021, 12:040 80000 человек подписались на группу ПЛН в соцсети «ВКонтакте»
22.01.2021, 12:000 При попытке украсть водонапорную башню задержали двоих жителей Бежаницкого района 22.01.2021, 11:512 Более 16 тысяч горячих обедов получили псковские медики «красных зон» 22.01.2021, 11:384 Китайские врачи сообщили о случаях заражения COVID-19 людей с антителами 22.01.2021, 11:332 Новогодние каникулы псковичей: путешествия по России, онлайн-знакомства и еда на дом
22.01.2021, 11:193 Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков подорожали на 23% 22.01.2021, 11:150 Директора псковской организации оштрафовали за незаконный прием на работу экс-таможенника 22.01.2021, 11:080 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 118 22.01.2021, 10:580 «Подстрочник»: Елизавета Барышникова о новом сезоне филармонии и «Псковконцерта»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.