В России и мире

Мексиканский предприниматель приобрел 2 млн доз российской вакцины от COVID-19

Мексиканский предприниматель Алехандро Коссио приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в тот же день разрешил региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) в настоящее время рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование российского препарата.

«У меня уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V», я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», - сказал Коссио. По его словам, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов Мексики.

Власти республики ранее одобрили применение вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca.