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Россияне массово жалуются на перебои в связи

Клиенты российских сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 массово жалуются на проблемы со связью. Россияне, пользующиеся услугами компании «Ростелеком», также столкнулись с неполадками. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Сообщать о проблемах россияне начали в основном после 11:00 по московскому времени.

В Ростелекоме опровергли эту информацию. «Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, Downdetector зафиксировал массовый сбой в работе соцсети Twitter и сервиса Discord. С проблемами столкнулись не только россияне, но и жители нескольких стран Европы, например Германии, Польши и Чехии.