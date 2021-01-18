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Умер легендарный американский журналист Ларри Кинг

В возрасте 87 лет в США скончался легендарный телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается сегодня, 23 января, в официальном аккаунте Кинга в социальной сети микроблогов Twitter.



Фото: Rodin Eckenroth, Getty Images

Сообщается, что Ларри Кинг скончался в одной из больниц в Лос-Анджелесе. В начале января 2021 года стало известно, что Ларри Кинг был госпитализирован — у него обнаружили коронавирус, пишет Regnum.

Ларри Кинг прославился благодаря своему шоу Larry King Live, в котором он брал интервью у известных политиков, общественных деятелей, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Шоу было весьма успешным, так как Кинг продемонстрировал талант интервьюера. Шоу длилось с 1985 по 2010 год. За это время Кинг взял более пятидесяти тысяч интервью.

Именно в интервью Ларри Кингу в 2000 году Владимир Путин сказал знаменитую фразу «она утонула».

В 2013 году Ларри Кинг продал права на свое телешоу, которое к тому времени несколько потеряло популярность, телеканалу RT America, при этом Кинг продолжил работу в своем шоу, но уже на телеканале RT.

В 2017 году Ларри Кинг сообщил, что у него рак легких, в апреле 2019 года ему была проведена ангиопластика.