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Качественной «клюквой» назвал Песков расследование о дворце Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем и качественной «клюквой» видеоматериал Алексея Навального о «дворце Путина» в Геленджике. Он заявил, что президент не имеет отношения к этому объекту и никогда не бывал там, пишет Интерфакс.

«Здесь не нужны никакие разъяснения. Буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности, что какие-то инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там - это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: «Это абсолютно не моя забота, кому этот объект принадлежит». «У нас много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье», - сказал он.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал информацию о том, что строительство этого объекта начиналось при участии управделами президента. «Это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами госсобственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами. Это опять же не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, был ли когда-нибудь Путин на территории этого объекта в Геленджике, пресс-секретарь сказал: «Мне неизвестно о том, что он там когда-то был, я такой информацией не располагаю».

Напомним, 19 января вышел фильм фонда Алексея Навального, в котором рассказывается якобы о резиденции президента РФ в Геленджике.