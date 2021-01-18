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Еще одна страна одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях - это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», - сообщил собеседник издания.

Импортировать и распространять российскую вакцину в Пакистане станет местная фармацевтическая компания AGP.

Таким образом, Пакистан стал 12-й по счету страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия, пишет РБК.

Ранее пакистанский регулятор одобрил для экстренного применения две вакцины от коронавирусной инфекции: препарат совместной разработки британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также вакцину китайской госкомпании Sinopharm.

21 января сразу две страны разрешили использовать «Спутник V» на своей территории — АОЭ и Венгрия. Венгрия стала первым государством Евросоюза, одобрившим российский препарат.