В России и мире

В России разработают истребитель-перехватчик нового поколения

Госкорпорация «Ростех» сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ», - сказали в компании. Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа, сообщает РИА Новости.

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.