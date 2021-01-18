В России и мире

ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса разрабатывают в России

Cпециалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу SARS-CoV-2.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, сейчас специалисты разрабатывают такие наборы реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены, а также использовать сразу два фрагмента генома вируса, чтобы кардинально снизить вероятность ошибки, пишет газета «Известия».

«В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе сегодня, за счет второго фрагмента анализ останется эффективным», - пояснил Камиль Хафизов.

Проведение теста с использованием двух участков не должно существенно сказаться на его стоимости, а время проведения останется прежним.