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В России и мире

ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса разрабатывают в России

25.01.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Cпециалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу SARS-CoV-2.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, сейчас специалисты разрабатывают такие наборы реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены, а также использовать сразу два фрагмента генома вируса, чтобы кардинально снизить вероятность ошибки, пишет газета «Известия».

«В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе сегодня, за счет второго фрагмента анализ останется эффективным», - пояснил Камиль Хафизов.

Проведение теста с использованием двух участков не должно существенно сказаться на его стоимости, а время проведения останется прежним.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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