В России и мире

Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Электронная микрофотография. Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм. Фото: ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора

Фотографию вируса под микроскопом получили в рамках продолжающегося изучения свойств этого варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

В ведомстве отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями, добавили в Роспотребнадзоре.