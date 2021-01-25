В России и мире

В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди глав регионов

Внутриполитический блок Кремля подвел итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля, пишет РБК.

Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе. Кроме того, им продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня (глава региона - Рамзан Кадыров), Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская область (Вадим Шумков), Курская область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов).

Чечню вместе с Крымом и Севастополем упомянули как регион с наибольшим уровнем доверия президенту.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам - Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио главы региона - Михаил Дегтярев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

Хабаровский и Красноярский край, а также Санкт-Петербург, отметились как регионы с наименьшим доверием главе государства.