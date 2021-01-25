Путин ответил на вопрос о «дворце» в Геленджике

В ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце», пишет РБК.
«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?» - спросил один из участников встречи.
«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», - ответил Путин.
При этом глава государства заявил, что фильм о «дворце» не смотрел из-за нехватки времени, но «листал подборки, которые принесли помощники».
Напомним, 19 января вышел фильм фонда Алексея Навального, в котором рассказывается якобы о резиденции президента РФ в Геленджике.