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Власти Петербурга хотят бесплатно раздать ваучеры на посещение ресторанов

Власти Петербурга хотят раздать всем жителям города ваучеры по 500-600 рублей - на них можно будет бесплатно отобедать в любых заведениях общественного питания за счет городского бюджета.

Таким образом городские власти решили поддержать систему общепита, ведь в результате в ресторанах точно будут посетители.

Ваучеры можно будет получить после снятия карантинных мер, сообщает телеканал 360 со ссылкой на известного петербургского ресторатора Арама Мнацаканова, который недавно встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсуждались возможные меры поддержки общепита.