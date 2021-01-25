Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 26.01.2021 07:150 Продажи табачных изделий в России выросли на треть 25.01.2021 19:110 Мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле 25.01.2021 18:3720 Вячеслав Володин: Нужно верить президенту, а не фейкам 25.01.2021 17:560 Власти Петербурга хотят бесплатно раздать ваучеры на посещение ресторанов 25.01.2021 15:1519 Путин ответил на вопрос о «дворце» в Геленджике
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:4592 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5722 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 24.01.2021 14:333 Псковские врачи назвали срок лечения COVID-пневмонии 23.01.2021 08:581 Гости застрелили жениха и его брата во время свадебного торжества 25.01.2021 15:043 Умер псковский кузнец Андрей Мосин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Продажи табачных изделий в России выросли на треть

26.01.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

В IV квартале прошлого года объем продаж традиционных сигарет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в денежном выражении вырос на 6%, стиков для электронных сигарет - на 34%. Об этом рассказали в службе аналитики «Платформы ОФД».

За тот же период, по данным DSM Group, продажи таблеток и БАДов от курения упали в среднем на 17%, а никотиновых пластырей - на 19%, пишет газета «Известия».

«В период пандемии люди реже пытались бросить курить из-за стрессов. Также на снижении продаж сказался тот факт, что препараты этой группы недешевые», - отметил гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

В Минздраве напомнили, что с 28 января 2021 года вступают в силу положения федерального закона (№ 303-ФЗ от 31 июля 2020 года), предполагающие запрет рекламы никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Помимо этого, запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли и растворы никотина (в том числе жидкости для электронных сигарет), если концентрация никотина в них превышает 20 мг/мл.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, если человек решил бросить курить, заменив сигареты на стики, он напрасно потратил время.

«Сохраняется оральный рефлекс, что не способствует избавлению от вредной привычки», - пояснил он.

Кроме того, любая попытка заменить обычные сигареты на суррогаты опасна, добавил эксперт. Куда надежнее для избавления от вредной привычки обратиться в специализированные учреждения, уверен ученый.

Теги: #сигареты #табак
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 98 человек
26.01.2021, 07:440 Эксперт прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле 26.01.2021, 07:370 Каждый пятый бизнес закрылся в 2020 году 26.01.2021, 07:270 Специалист оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 26.01.2021, 07:150 Продажи табачных изделий в России выросли на треть
26.01.2021, 07:010 Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры 25.01.2021, 23:150 Работу светофора на перекрестке улиц Щорса и Герцена в Великих Луках восстановят 25.01.2021, 22:560 Именины Татьяны Лариной в «Михайловском» отметили поэтическим марафоном 25.01.2021, 22:310 В Пскове снова запретили поворот налево с улицы Металлистов
25.01.2021, 22:180 518 земельных участков для ИЖС сформировали в Дедовичах 25.01.2021, 22:120 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 25.01.2021, 21:470 «Банковский служащий» по телефону лишил великолучанку ста тысяч рублей 25.01.2021, 21:363 Фотофакт: Кощунственное обращение с книгами в вузе
25.01.2021, 21:140 Книге «Два капитана» посвятили выставку в Музее ВВС Северного флота 25.01.2021, 21:030 Интерактив: Благодарим врача-педиатра и отделение больницы 25.01.2021, 20:382 Кража бутылки виски за 414 рублей раскрыта в Родине 25.01.2021, 20:290 26 января все объекты Псковского музее-заповедника будут закрыты
25.01.2021, 19:540 XVI Международный книжный форум «Русский Запад» состоится в Пскове в апреле 25.01.2021, 19:290 Глыба льда с куском водостока упала рядом с жилым домом в Пскове 25.01.2021, 19:110 Мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле 25.01.2021, 18:550 Контрабандные сигареты нашли в грузовиках псковские таможенники
25.01.2021, 18:3720 Вячеслав Володин: Нужно верить президенту, а не фейкам 25.01.2021, 18:260 Новый автобусный маршрут Пскова свяжет улицу Юности с центром 25.01.2021, 18:160 Псковские студенты продолжают помогать медикам и оказавшимся в трудном положении людям 25.01.2021, 18:040 Двое несовершеннолетних пропали в Великих Луках
25.01.2021, 18:001 Никогда такого не было - и вот опять 25.01.2021, 17:560 Власти Петербурга хотят бесплатно раздать ваучеры на посещение ресторанов 25.01.2021, 17:423 Около тысячи псковичей получили первую дозу вакцины от COVID-19 25.01.2021, 17:350 В России готовятся выпустить вакцину для профилактики аллергии на кошек
25.01.2021, 17:270 Псковские спортсмены примут участие в первых Всероссийских играх по ориентированию «Точный азимут» 25.01.2021, 17:190 Жителей Псковской области приглашают на Всероссийский литературный конкурс 25.01.2021, 17:111 Татьяна Иванова назначена первым замглавы Великолукского района 25.01.2021, 17:003 Псковичку испугала огромная крыса в унитазе
25.01.2021, 17:007 Как пережили обновленные улицы Пскова мороз и оттепель? ФОТОРЕПОРТАЖ 25.01.2021, 16:560 Сбыт немаркированной табачной продукции пресекла полиция в Пскове 25.01.2021, 16:491 Реплика Донецкого: Где мой «ля бигмак»? 25.01.2021, 16:460 Путин заявил, что не против заняться виноделием
25.01.2021, 16:252 Отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 25.01.2021, 16:240 Михаил Ведерников поздравил с праздником студентов и Татьян 25.01.2021, 16:050 Крышки-пепельницы украли в парке на Запсковье 25.01.2021, 16:010 Первый переходящий объект «дорожного» нацпроекта 2021 года принят в эксплуатацию
25.01.2021, 15:550 Успешного творческого поиска пожелала псковским студентам Елена Полонская 25.01.2021, 15:446 Бефстроганов и «вязкая» каша: чем накормит пациентов псковская инфекционка 25.01.2021, 15:231 Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу 25.01.2021, 15:210 Запись награждения стипендиатов премии губернатора размещена на YouTube
25.01.2021, 15:1519 Путин ответил на вопрос о «дворце» в Геленджике 25.01.2021, 15:043 Умер псковский кузнец Андрей Мосин 25.01.2021, 14:581 Облздрав: Вакцинация от коронавируса проходит на добровольной основе 25.01.2021, 14:510 Команда артполка стала первой на чемпионате по троеборью в 76-й дивизии
25.01.2021, 14:440 Выставка-презентация «Книга 2020» открылась в Пскове 25.01.2021, 14:400 Сбербанк за год увеличил выдачу образовательных кредитов на 25% 25.01.2021, 14:330 Псковская театральная мастерская «Гвозди» проведет первое прослушивание 26 января 25.01.2021, 14:310 Участок улицы Некрасова перекроют в Пскове на несколько часов
25.01.2021, 14:291 Псковские студенты рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей 25.01.2021, 14:210 «Постскриптум»: О протестной активности в Пскове. ВИДЕО 25.01.2021, 14:080 Безработный оставил боевую гранату в банке из-под кофе под дверью псковички 25.01.2021, 13:570 В Пскове скончался ветеран педагогического труда Анатолий Карпухин
25.01.2021, 13:530 Более тысячи литров лекарства не пропустили через границу в Псковской области 25.01.2021, 13:391 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 25.01.2021, 13:325 Пскович украл еду из магазина и попал в полицию 25.01.2021, 13:140 Игорь Иванов пожелал псковским студентам помнить о профсоюзной поддержке
25.01.2021, 13:110 В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей 25.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.01.2021, 12:510 В России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса 25.01.2021, 12:370 Мусорный контейнер горел на улице Звездной в Пскове
25.01.2021, 12:241 В облздраве рассказали об последствиях вакцинации от коронавируса 25.01.2021, 12:150 Интеллектуальный помощник учителя может появиться в России 25.01.2021, 12:050 «Постскриптум»: О протестной активности в Пскове 25.01.2021, 11:580 Николай Козловский поздравил великолукских студентов
25.01.2021, 11:500 Теплая погода сохранится в Псковской области 26 января 25.01.2021, 11:418 Еще 145 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25.01.2021, 11:350 Исправительная колония №4 отметила 62-ю годовщину образования 25.01.2021, 11:260 Неутомимой энергии и отличной учебы пожелал студентам Александр Братчиков
25.01.2021, 11:170 «Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса 25.01.2021, 11:102 Более 3 тысяч военнослужащих ВДВ получили первый компонент вакцины от COVID-19 25.01.2021, 11:100 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области достигло 122 25.01.2021, 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.