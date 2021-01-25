В России и мире

Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли

В 2020 году резко увеличилось количество страховых полисов, оформленных онлайн. В ряде компаний рост достигал 200%, рассказали опрошенные страховщики.

Причиной тенденции стала пандемия коронавируса. Кроме того, в целом в прошлом году россияне стали больше доверять онлайн-страхованию, пишет газета «Известия».

Компании в 2021 году планируют оформить дистанционно еще больше видов полисов, среди которых страховка ипотеки, грузов и каско, в которых требуется осмотр.

В настоящее время дистанционно можно купить и оформить почти любой договор.