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В России и мире

Резолюцию об импичменте Дональда Трампа передали в Сенат

26.01.2021 08:31|ПсковКомментариев: 0

Представители нижней палаты Конгресса США передали 25 января вечером в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа. 

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, пишет ТАСС. Статья обвинения в резолюции - подстрекательство к мятежу.

«Обвинители от лица Палаты представителей присутствуют здесь и готовы представить статью импичмента, которая была выдвинута Палатой представителей против Дональда Трампа, бывшего президента США», - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который от лица всех обвинителей зачитал затем полный текст резолюции.

«Сенат готов приступить к процессу», - ответил сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт), выступающий в роли временного главы Сената.

Теги: #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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