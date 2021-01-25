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Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

В возрасте 64 лет умер вывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника, близких к семье.



Источник: РБК

По данным издания, Сергей Приходько скончался после долгой болезни, у него был амиотрофический склероз.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощником президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах.

В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.