Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 26.01.2021 13:260 Кремль знает владельцев «дворца» в Геленджике, но отказался их называть 26.01.2021 13:050 Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp 26.01.2021 11:180 Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 26.01.2021 08:310 Резолюцию об импичменте Дональда Трампа передали в Сенат 26.01.2021 08:000 Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:4595 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5722 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 19.01.2021 15:284 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 20.01.2021 17:369 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Кремль знает владельцев «дворца» в Геленджике, но отказался их называть

26.01.2021 13:26|ПсковКомментариев: 0

«Дворец» в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно «расследований» Алексея Навального приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Об этом сегодня, 26 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, известны собственники «дворца», Песков сказал: «Очевидно, что владельцем является предприниматель». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, - заметил он. - И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом».

При этом пресс-секретарь президента добавил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев». «И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», - заключил Песков.

Теги: #Кремль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 180 человек
26.01.2021, 13:510 Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от коронавируса 26.01.2021, 13:480 Бюджет на ремонт дорог Псковской области будет увеличен на 20-25% 26.01.2021, 13:470 Роспотребнадзор напомнил псковичам, что делать если цена на кассе неправильная 26.01.2021, 13:430 Предложения о платных услугах от имени Роструда являются мошенничеством
26.01.2021, 13:401 Михаил Ведерников о незаконном митинге в Пскове: Было 250-300 человек, а не 1000 26.01.2021, 13:390 Более 260 мероприятий пройдет в Псковской области в честь 800-летия Александра Невского 26.01.2021, 13:360 Псковичей ждут в феврале на консультации по вопросам здравоохранения 26.01.2021, 13:341 Губернатор сомневается в целесообразности строительства школы на Юбилейной в Пскове
26.01.2021, 13:331 Лидер не позволит себе вывести людей и подставить их под дубинки - Олег Брячак 26.01.2021, 13:300 Псковский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по качеству и безопасности молочной продукции 26.01.2021, 13:280 Политика межбюджетных отношений в России должна быть скорректирована - Михаил Ведерников 26.01.2021, 13:260 Кремль знает владельцев «дворца» в Геленджике, но отказался их называть
26.01.2021, 13:250 Псковский губернатор заявил о поддержке бизнеса на пределе возможностей бюджета 26.01.2021, 13:220 Локнянское муниципальное предприятие оштрафуют за несвоевременную выплату зарплаты 26.01.2021, 13:200 Михаил Ведерников: Статистика последних дней говорит о том, что принятые решения были верными 26.01.2021, 13:050 Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
26.01.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Михаилом Ведерниковым 26.01.2021, 12:500 Банк «Открытие» в полтора раза нарастил в Петербурге выдачу ипотеки 26.01.2021, 12:450 Социальный онлайн-форум единороссов стартовал в России 26.01.2021, 12:350 Более 138 терабайт трафика скачали жители псковских деревень в 2020 году
26.01.2021, 12:281 Больше половины жителей Псковской области привились от гриппа 26.01.2021, 12:220 В поездку на родину трех святых приглашают псковичей 26.01.2021, 12:151 Псков 20/30: Как изменится город через 10 лет? ЛОНГРИД 26.01.2021, 12:090 Главная новогодняя ель Пскова находится на просушке
26.01.2021, 12:030 Псковичка ударила одинокую пенсионерку и отобрала кошелек 26.01.2021, 12:020 На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыто десять классов в двух школах 26.01.2021, 12:001 Депутат просит губернатора пересмотреть строительные ограничения в Старом Изборске 26.01.2021, 11:570 Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти
26.01.2021, 11:500 Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-среде 26.01.2021, 11:450 Выставка фотографий «В поисках Благодати...» откроется в Пскове 28 января 26.01.2021, 11:400 Студенты-медики Великих Лук получили подарки 26.01.2021, 11:371 В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших
26.01.2021, 11:310 Один человек пострадал в столкновении двух автомашин у Ледового дворца Пскова 26.01.2021, 11:230 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 124 26.01.2021, 11:210 Безработная псковичка фиктивно прописала более 20 человек 26.01.2021, 11:180 Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
26.01.2021, 11:160 Около 30 единиц техники расчищают дороги и тротуары Пскова 26.01.2021, 11:120 В Пскове подведены итоги конкурса «Приветливое сияние Рождества» 26.01.2021, 11:085 Лев Шлосберг предстанет перед судом за организацию несогласованного публичного мероприятия 26.01.2021, 11:060 День открытых дверей состоится в Псковском филиале академии ФСИН
26.01.2021, 11:021 Псковичку поймали на краже еды и химии в магазине 26.01.2021, 11:020 Какие законы вступают в силу в феврале 26.01.2021, 10:490 Мусорный контейнер загорелся на Народной в Пскове из-за неосторожности 26.01.2021, 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков
26.01.2021, 10:430 «Киндер сюрприз»: Невельчанин едва не лишился свободы за хранение конопли 26.01.2021, 10:390 «Гайд-парк»: Что стоит за объединением эсеров с другими партиями, расскажет Олег Брячак 26.01.2021, 10:280 Конкурс «За нравственный подвиг учителя» пройдет в Псковской области 26.01.2021, 10:110 Полиция уточнила число пострадавших в смертельном ДТП в Островском районе
26.01.2021, 10:070 Два человека пострадали в ДТП на Коммунальной в Пскове. ФОТО 26.01.2021, 10:020 Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей 26.01.2021, 09:550 Врач рассказала, как пережить «температурные качели» 26.01.2021, 09:400 Появилось видео с места смертельного ДТП в Островском районе
26.01.2021, 09:251 Губернатор Михаил Ведерников ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 26.01.2021, 09:258 Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 26.01.2021, 09:120 Магазин сгорел в островской деревне Погорелка 26.01.2021, 09:050 72% россиян не говорят работодателям, откуда они работают на удаленке
26.01.2021, 08:540 Число пострадавших в ДТП в Островском районе увеличилось до 6 26.01.2021, 08:500 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в четверг в онлайн-формате 26.01.2021, 08:420 Названы самые популярные у россиян услуги в период пандемии 26.01.2021, 08:310 Резолюцию об импичменте Дональда Трампа передали в Сенат
26.01.2021, 08:201 «Форд» и «Мерседес» столкнулись в Островском районе: 1 человек погиб, 4 пострадали 26.01.2021, 08:120 Около 6000 заявителей обратилось в госфонд данных псковского Росреестра в 2020 году 26.01.2021, 08:000 Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли 26.01.2021, 07:440 Эксперт прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
26.01.2021, 07:370 Каждый пятый бизнес закрылся в 2020 году 26.01.2021, 07:270 Специалист оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 26.01.2021, 07:150 Продажи табачных изделий в России выросли на треть 26.01.2021, 07:010 Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры
25.01.2021, 23:150 Работу светофора на перекрестке улиц Щорса и Герцена в Великих Луках восстановят 25.01.2021, 22:560 Именины Татьяны Лариной в «Михайловском» отметили поэтическим марафоном 25.01.2021, 22:310 В Пскове снова запретили поворот налево с улицы Металлистов 25.01.2021, 22:180 518 земельных участков для ИЖС сформировали в Дедовичах
25.01.2021, 22:120 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 25.01.2021, 21:470 «Банковский служащий» по телефону лишил великолучанку ста тысяч рублей 25.01.2021, 21:364 Фотофакт: Кощунственное обращение с книгами в вузе 25.01.2021, 21:140 Книге «Два капитана» посвятили выставку в Музее ВВС Северного флота
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.