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Кремль знает владельцев «дворца» в Геленджике, но отказался их называть

«Дворец» в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно «расследований» Алексея Навального приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Об этом сегодня, 26 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, известны собственники «дворца», Песков сказал: «Очевидно, что владельцем является предприниматель». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, - заметил он. - И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом».

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При этом пресс-секретарь президента добавил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев». «И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», - заключил Песков.