В России и мире

Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от коронавируса

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний, сообщают РИА Новости.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. - прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», - отметил Леонид Ринк.

По его словам, лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов и входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки - плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата, подчеркнул собеседник агентства, соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах.

«Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», - заявил ученый.

Ринк признался, что лекарственными средствами он занялся после прекращения разработки химического оружия в России в 1990-х годах. Тогда он вместе с коллегами нашел работу в фармацевтических компаниях. В частности, во время двух чеченских кампаний его лаборатория на одном из отечественных предприятий производила для российской армии до 85% наркотического обезболивающего препарата промедола.