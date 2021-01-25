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Более 9 млрд рублей направило правительство на выплаты соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными COVID-19 и людьми из группы риска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ситуации с коронавирусом рабочая смена таких сотрудников длится 14 дней, и все это время они должны оставаться в стенах учреждения.