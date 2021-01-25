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В России и мире

Названы сроки поступления в широкий оборот третьей вакцины от COVID-19 в России

26.01.2021 15:34|ПсковКомментариев: 0

Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Премьер-министр уточнил, что Минздрав уже получил документы для регистрации вакцины.

«Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит - защитить еще больше людей от коронавируса», - пояснил Мишустин.

Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

Созданная в Центре Чумакова вакцина называется цельновирионной. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2 - он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию.

Сейчас в гражданском обороте находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Теги: #вакцинация #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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