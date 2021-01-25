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Солиста Мариинки чуть не убила собственная жена

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич едва не стал жертвой поножовщины - на него с холодным оружием напала собственная жена, сообщает Пятый телеканал.



Источник: mariinsky.ru

По версии следствия, во время ссоры супруга схватила нож и нанесла несколько ударов мужу в предплечье, локоть и спину. Кроме того, она угрожала Шмулевичу убийством.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», случай далеко не первый: по словам оперного певца, его жена постоянно ревновала и скандалила. Но впервые дело дошло до крайности.

Павел Шмулевич увезли в больницу на скорой, утром он написал на жену заявление в полицию.

Пара воспитывает двух общих детей - сейчас, по словам артиста, его супруга забрала младшего сына и не дает им увидеться.

Бас Павел Шмулевич дебютировал на сцене Мариинского театра в 2001 году. Выступал в таких операх, как «Руслан и Людмила», «Князь Игорь», «Пиковая дама» и многих других. Является лауреатом многочисленных премий.