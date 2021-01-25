В России и мире

Путин заявил об угрозе начала борьбы «всех против всех»

Конфликт, подобный Второй мировой войне, в нынешних условиях невозможен, но существует вероятность «срыва в мировом развитии» и «борьбы всех против всех», сказал президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал, выступая в среду на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, пишет «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

«Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации, - сказал Путин. - Но повторю: ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если, конечно, ничего не предпринимать, чтобы этого не случилось».

По его словам, «есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов». Путин подчеркнул, что это чревато разрушением таких традиционных ценностей, как семья, и базовых свобод.

Российский лидер также назвал продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Тем не менее, по его словам, «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».

Глава государства заметил, что по многим параметрам эксперты сравнивают современную ситуацию в мире с 1930-ми годами.

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Это, в свою очередь, вызывает сегодня резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правового и левого радикализма и других крайностей, обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе, в ведущих странах», - пояснил он.

«Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности», - добавил Путин.