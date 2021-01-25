На пятитысячные купюры предложили поместить изображение Путина

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил изобразить президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре. Так парламентарий отреагировал на инициативу Минфина США поместить на 20-долларовую банкноту изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, пишет Лента.ру.
По словам Сергея Калашникова, предложение американского Минфина может говорить о попытке скрыть актуальные политические проблемы. «Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей. Поместим Ленина - один символ. Кого-то другого - другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина», - заключил Калашников.
Позже он заявил, что не планирует вносить такую инициативу на обсуждение в Госдуму. «Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», - прокомментировал он. Калашников добавил, что только высказывал мысль о том, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени.
Отметим, что в современной истории России на банкнотах принято изображать достопримечательности, объекты исторического наследия, памятники и знаковые сооружения. Исключением является сувенирная купюра в 100 рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу в 2018 году - на ее лицевую сторону поместили выдающегося советского футболиста Льва Яшина.
На лицевой стороне пятитысячной купюры, вышедшей в обращение в 2006 году, - памятник генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса, на оборотной - мост через Амур.