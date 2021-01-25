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У депутата Госдумы изъяли активы на 38 миллиардов рублей в пользу государства

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука. Суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.



Источник: zspk.gov.ru

В материалах дела указано, что активы были изъяты в связи с «отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Сергей Сопчук - депутат Госдумы от Приморья, член «Единой России». С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.