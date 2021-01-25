В России и мире

Банки внедрили новые системы защиты от кибермошенничества

На фоне пандемии и роста использования удаленных сервисов в начале прошлого года активность злоумышленников заметно выросла. Объем украденных средств только в III квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го увеличился на 32% и превысил 2,5 млрд рублей.

Для защиты клиентов от злоумышленников банки ввели определитель номера, выявление подозрительных переводов и другие сервисы, пишет газета «Известия».

Банки совершенствовали систему технической защиты, ввели правила использования дистанционных каналов и начали информировать клиентов о новых видах мошенничества.

Как полагают эксперты, единственным способом пресечь кибермошенничество остается борьба с утечками данных из финансовых организаций.