В России и мире

Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса

Благодаря действиям российских властей по борьбе с распространением коронавируса пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Объективные данные говорят, что действия предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан, и в целом дают положительный результат. Пандемия действительно постепенно отступает», - сказал президент, передает РБК.

При этом Путин добавил, что расслабляться пока «преждевременно», он призвал соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.