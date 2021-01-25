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Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций

Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить. В правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции.

Первоначально идею выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге, пишет газета «Известия». Ведомства хотят понимать, что за компании покупают сахар и что они делают с товаром - продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут выше.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ритейлеры заключили соглашение о стабилизации цен: их зафиксировали на сахар и подсолнечное масло. По документу, заводы готовы до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям - за 46 рублей за 1 кг. К соглашению добровольно присоединяются новые компании с профилем работы «розничная торговля», их список ведет Минпромторг.

По данным ведомства, на 13 января было 7 тысяч таких организаций, к 20 января их число выросло до 8 тысяч. Значительное количество этих покупателей - индивидуальные предприниматели.

Производители уверены, что не весь проданный ими товар доезжает до розницы, но конкретные компании, которые подозревают в спекуляциях, не называют. Изготовители действительно поставили вопрос о создании системы мониторинга за покупателями, поэтому формирование реестра тех компаний, которые гарантированно получат продукцию, обсуждается.