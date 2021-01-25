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Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось

Количество судебных дел, связанных с хищениями данных, за последний год выросло в два раза как минимум до 100 инцидентов, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI. Лидирующую позицию заняли обвинения против сотрудников операторов и салонов сотовой связи: их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м.

При этом общее число переданных в суд дел по продаже данных из госведомств осталось на прежнем уровне, из банков - выросло на 30%, из коммерческих организаций - увеличилось в два раза, а из операторов связи - втрое, пишет газета «Известия».

«Даже с учетом задержки, необходимой для розыска и следствия, количество дел не соответствует числу предложений о продаже данных на черном рынке. Только по сайтам и форумам даркнета можно говорить более чем о 50 постоянно действующих российских магазинах пробива, на каждый из которых работают десятки инсайдеров в различных структурах. При этом ни один такой магазин не прекратил в прошлом году работу», - рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Скомпрометированные данные затем могут использоваться для кражи денег с использованием методов социальной инженерии. По оценкам Центробанка, каждый второй россиянин сталкивался с такого рода мошенничествам.