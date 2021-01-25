В России и мире

В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора

К 2030 году в России нужно сократить объемы захоронения твердых коммунальных отходов на свалках в два раза, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии.

«Современный полигон - объективная реальность, это необходимость. Но полигон - это захоронение мусора в землю. Наша с вами задача - сократить объем этого мусора в земле к 2030 году в два раза. Способы сокращения мусора в земле разные. Первое, с чего мы должны начинать, - это раздельный сбор мусора и снижение (объема – ред.) упаковки», - сказала Абрамченко, передает «Интерфакс».

По ее сведениям, в 2020 году 50% мусора составляла упаковка, в первую очередь, пластик.

«Этот пластик через культуру потребления нужно сокращать. Мы в рамках концепции расширенной ответственности производителей-импортеров заложили некие меры. Трудноперерабатываемый пластик - от него нужно отказываться. Не голосовать ногами за цветные пластиковые бутылки в магазинах и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика», - пояснила вице-премьер.

Кроме того, она заявила о необходимости организовать раздельный сбор мусора на каждой контейнерной площадке и вывозить годный к переработке мусор отдельным транспортом.

Третье направление - это использование оставшихся после сортировки отходов «хвостов» для производства техногрунтов. «"Хвост" может быть источником для производства техногрунтов. Это подложка, в том числе для строительства автомобильных дорог. Так делает весь мир. И в этом направлении мы тоже двигаемся», - отметила Абрамченко.