Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 29.01.2021 12:100 В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора 29.01.2021 07:310 Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось 29.01.2021 07:182 Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций 28.01.2021 16:2612 Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса 28.01.2021 12:500 Василий Лановой находится в тяжелом состоянии в реанимации - СМИ
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1117 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 27.01.2021 18:1820 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы» 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен! 26.01.2021 09:400 Появилось видео с места смертельного ДТП в Островском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора

29.01.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

К 2030 году в России нужно сократить объемы захоронения твердых коммунальных отходов на свалках в два раза, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии.

«Современный полигон - объективная реальность, это необходимость. Но полигон - это захоронение мусора в землю. Наша с вами задача - сократить объем этого мусора в земле к 2030 году в два раза. Способы сокращения мусора в земле разные. Первое, с чего мы должны начинать, - это раздельный сбор мусора и снижение (объема – ред.) упаковки», - сказала Абрамченко, передает «Интерфакс».

По ее сведениям, в 2020 году 50% мусора составляла упаковка, в первую очередь, пластик.

«Этот пластик через культуру потребления нужно сокращать. Мы в рамках концепции расширенной ответственности производителей-импортеров заложили некие меры. Трудноперерабатываемый пластик - от него нужно отказываться. Не голосовать ногами за цветные пластиковые бутылки в магазинах и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика», - пояснила вице-премьер.

Кроме того, она заявила о необходимости организовать раздельный сбор мусора на каждой контейнерной площадке и вывозить годный к переработке мусор отдельным транспортом.

Третье направление - это использование оставшихся после сортировки отходов «хвостов» для производства техногрунтов. «"Хвост" может быть источником для производства техногрунтов. Это подложка, в том числе для строительства автомобильных дорог. Так делает весь мир. И в этом направлении мы тоже двигаемся», - отметила Абрамченко.

Теги: #ТКО #экология #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1505 человек
29.01.2021, 13:350 Александр Коновалов назвал главную проблему псковских спортсменов в условиях пандемии 29.01.2021, 13:320 Банк «Открытие» победил в номинации «Безопасность» конкурса «Проект года-2020» 29.01.2021, 13:280 Уголовное дело в отношении директора ДМШ №1 Пскова прекращено 29.01.2021, 13:191 Почти 6 тысяч псковских семей за год воспользовались льготной ипотекой по госпрограмме
29.01.2021, 13:080 Запорную арматуру меняют на тепловом пункте на улице Юбилейной в Пскове 29.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым 29.01.2021, 12:570 В Пскове возобновились тренировки детей по настольному теннису 29.01.2021, 12:561 Директор ДМШ №1 Пскова: Шумиха в прессе сыграла нам на руку
29.01.2021, 12:4013 ПЛН-ТВ: Что думают псковичи о несогласованных протестах? 29.01.2021, 12:281 В стельку трезвые 29.01.2021, 12:260 Любитель охоты из Псковской области выиграл в лотерею миллион 29.01.2021, 12:240 Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики
29.01.2021, 12:100 В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора 29.01.2021, 12:080 Псковская область может стать «пилотной» площадкой для новой программы по поддержке ИЖС 29.01.2021, 12:020 Около 20 иностранцев задержали в Псковской области за нарушение границы 29.01.2021, 12:000 СНГБ: Кредит от нас, а выбор цели - от вас!
29.01.2021, 11:451 Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130 29.01.2021, 11:403 Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов 29.01.2021, 11:281 В Псковской области строительство жилья пошло в рост в 2020 году 29.01.2021, 11:240 Когда твой друг в беде
29.01.2021, 11:100 Псковский Центр общения и информации имени Игоря Григорьева отметил 75-летие 29.01.2021, 11:050 Началась видеотрансляция пресс-конференции о строительной сфере Псковской области 29.01.2021, 11:003 «Подстрочник»: Есть ли будущее у псковского футбола, расскажет Александр Коновалов 29.01.2021, 10:550 Работу по созданию профсоюзов активизируют в Гдовском районе
29.01.2021, 10:500 Маслосырзавод «Порховский» нарушил закон при увольнении сотрудников 29.01.2021, 10:440 «В фокусе»: Стулья для ДМШ №1 - пух или подделка? 29.01.2021, 10:320 Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам псковской организации 29.01.2021, 10:270 Псковских digital-специалистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе
29.01.2021, 10:221 Пскович попал в полицию за кражу еды из магазина 29.01.2021, 10:013 Птичку жалко, дайте денег 29.01.2021, 09:571 Автомобиль сбил 88-летнего пешехода в Пскове 29.01.2021, 09:478 Псковичей предупреждают об ответственности за участие в незаконных акциях
29.01.2021, 09:401 В Роспотребнадзоре допускают отмену масочного режима в 2021 году 29.01.2021, 09:250 Короткое замыкание в электроплите привело к пожару в Великих Луках 29.01.2021, 09:100 Принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приглашают псковичей 29.01.2021, 09:0210 Реплика Донецкого: Вот тебе, бабка, и Навальный!
29.01.2021, 08:570 Очистные сооружения построят в Порхове 29.01.2021, 08:481 53% работодателей считают, что их подчиненные должны быть трудоголиками 29.01.2021, 08:370 Более 1000 запрещенных предметов пытались пронести псковичи в суды в 2020 году 29.01.2021, 08:250 ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств
29.01.2021, 08:140 Застреливший собутыльника житель Опочецкого района заключен под стражу 29.01.2021, 08:000 Псковские архивисты рассказали о дефиците бумаги в 1946 году 29.01.2021, 07:450 Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К 29.01.2021, 07:310 Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось
29.01.2021, 07:182 Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций 29.01.2021, 07:000 171 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки 28.01.2021, 23:525 Скончался Василий Лановой 28.01.2021, 22:200 Жильцы дома на улице Малышева в Великих Луках с июня живут без горячей воды
28.01.2021, 22:100 Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 28.01.2021, 21:491 Раскрыта тайна перевала Дятлова 28.01.2021, 21:3111 Джумаева заключили под стражу до 23 марта 28.01.2021, 21:220 Мнемосхемы для инвалидов по зрению установят власти сельских поселений Дедовичского района
28.01.2021, 21:080 Василий Лановой перенес клиническую смерть - СМИ 28.01.2021, 21:030 Колл-центр по работе обращениям граждан создан в Псковской инфекционной больнице 28.01.2021, 20:500 Семинар по правилам игры в мини-футбол прошел в Пскове 28.01.2021, 20:312 Студенческий кампус ПсковГУ может полноценно заработать к середине лета
28.01.2021, 20:231 10 крупных объектов вошли в трехлетний план ремонта региональных дорог Псковской области 28.01.2021, 20:1913 Число бедных в России за год выросло на 1,2 миллионов 28.01.2021, 20:145 Каждую отмену авиарейса Псков - Москва Михаил Ведерников воспринимает как ЧП 28.01.2021, 20:120 Премьера чтецкой композиции «Пережить Освенцим» прошла в Пскове
28.01.2021, 20:030 Михаил Ведерников: Серьезных проблем в работе скорой помощи в Псковской области нет 28.01.2021, 19:530 Михаил Ведерников высказался против введения COVID-паспортов 28.01.2021, 19:520 Псковичам напомнили об основаниях для проведения межевания земельного участка 28.01.2021, 19:450 Меры поддержки медиков, работающих с COVID-пациентами, сохранятся до конца 2021 года
28.01.2021, 19:327 После пандемии Псковская областная инфекционная больница сможет оказывать платные услуги 28.01.2021, 19:250 Псковская областная библиотека приглашает на выставки по рукоделию 28.01.2021, 19:160 Задержанный в Псковской области Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину. ВИДЕО 28.01.2021, 18:5210 Идеальный протест
28.01.2021, 18:420 Псковские пенсионеры провели «Час здоровья» 28.01.2021, 18:270 Великолучанин, избивший собутыльника, получил условный срок 28.01.2021, 18:150 В Псковской области пройдет неделя приемов по вопросам здравоохранения 28.01.2021, 18:061 Ледяной петух, депутатская криптовалюта и зеленый пояс Пскова
28.01.2021, 18:040 Снег, гололед и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области в пятницу 28.01.2021, 17:540 Полистовский заповедник открыл зимний туристический сезон 28.01.2021, 17:430 Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте 28.01.2021, 17:290 Рособрнадзор: Ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.