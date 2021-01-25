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Минздрав спрогнозировал перелом в борьбе с коронавирусом

Переломный момент в борьбе с коронавирусом, после которого пандемия начнет отступать, может наступить в феврале или в марте. Такие сроки обозначил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Я думаю, что февраль-март станут переломными, и пандемия начнет отступать», — отметил министр.

При этом он напомнил, что риск заражения COVID-19 остается. В связи с этим он призвал продолжать соблюдать необходимые меры профилактики инфекции.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась, в первую очередь, благодаря увеличению числа людей с естественным иммунитетом к инфекции. Кроме того, на эпидемиологическую обстановку повлияли самоизоляция, дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, отметил он.