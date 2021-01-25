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Российские школьники попытались продать одноклассника

Школьники попытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ. Инцидент произошел в Бурятии, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

По словам омбудсмена, она узнала об этом от одного из местных жителей.

«Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено», - сообщила Ганькина.

По ее данным, это не единичный случай. В сентябре 2020 года ученики одной из школ также размещали аналогичное объявление.