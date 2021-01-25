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Президент США призвал освободить Навального

Президент США Джо Байден поднял тему Алексея Навального в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляцию брифинга вел телеканал NBC.

Псаки подтвердила, что Байден призвал российского лидера освободить Навального из-под ареста. «Да, как это публично делала вся наша команда на протяжении последних нескольких недель», — сказала она. Представитель Белого дома отказалась раскрывать дополнительные детали разговора между двумя лидерами.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы. Беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.