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Представители популярных соцсетей срочно вызваны в Роскомнадзор

Представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор, чтобы разъяснить им ответственность за неудаление призывов к участию в незаконных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что, согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

«Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.