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Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас это будет уже не секрет, - отметил он. - Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное».

Аркадий Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес, и рассказал, что место для будущего отеля приобретено несколько лет назад. Там будет построен апарт-отель.

Он пояснил, почему решил рассказать об объекте только сейчас. «Чисто человеческий фактор. Скандал, вокруг этого», - сказал Аркадий Ротенберг.