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Военные медики отметили высокую эффективность лечения плазмой привитых от коронавируса

Исследование Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова показывает, что лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. Об этом сообщили в Минобороны России 30 января.

Метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года, пишет ТАСС.

«Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10 % от общего числа всех привитых.

В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы.