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Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи «огонь»

Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Автор инициативы, возглавляющий компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью, отметил, что использование этого эмодзи, как и одобрительного выражения «огонь» и «жжем», формирует легкомысленное отношению обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи.

«В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх», - отметил он.

По мнению бизнесмена, благодаря запрету эмодзи «огонь» и его словесным аналогам можно «спасти миллионы жизней» и сэкономить десятки миллиардов рублей.