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Российское правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности

Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На недавнем заседании обсуждались вопросы о выделении средств Минфину России в 2021 году из фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - указано в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.