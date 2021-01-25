Российское правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности

Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
На недавнем заседании обсуждались вопросы о выделении средств Минфину России в 2021 году из фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - указано в сообщении.
Отмечается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.